Kimler koronaviras aşısı olmayacak? | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonların zihnini karıştıran aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sinovac aşısına güvendiklerini ve aşıyla ilgili testler yapıldıktan sonra ilk gruba uygulanmaya başlayacağını belirtti. Aşının şimdilik zorunlu olmadığını belirten Koca, aşıyla ilgili doğru bilgilendirildiğinde herkesin aşı olmak isteyeceğini ifade etti. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?

Aileler, çocuklarına koronavirüs aşısı yaptırıp yaptırmayacaklarını merak ediyor. Bakan Koca, “Hamileler için düşünülmüyor. 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. Zannediyorum haziran ayı gibi açıklanmasını bekliyoruz. Süreçte aşının 18 yaş altı Faz 3 uygulamalarının sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak. O dönem 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek, sonuçlarla birlikte gerektiğinde 18 yaş altına geçilebilir” dedi.