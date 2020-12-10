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Sağlık Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?
Sağlık

Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?

18 yaş altına koronavirüs aşısı yapılacak mı? | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından milyonların merak ettiği konulara açıklık getirdi. Bakan Koca, koronavirüs aşısının güvenli olduğunu ve ülkemizde gerekli testler yapılmadan aşının kimseye yapılmayacağını belirtti. Peki, aşı kimlere yapılmayacak? | Çocuklar koranavirüs aşısı olacak mı? | 18 yaş altı aşı zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:34:00 -
Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?

Kimler koronaviras aşısı olmayacak? | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonların zihnini karıştıran aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sinovac aşısına güvendiklerini ve aşıyla ilgili testler yapıldıktan sonra ilk gruba uygulanmaya başlayacağını belirtti. Aşının şimdilik zorunlu olmadığını belirten Koca, aşıyla ilgili doğru bilgilendirildiğinde herkesin aşı olmak isteyeceğini ifade etti. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?

Aileler, çocuklarına koronavirüs aşısı yaptırıp yaptırmayacaklarını merak ediyor. Bakan Koca, “Hamileler için düşünülmüyor. 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. Zannediyorum haziran ayı gibi açıklanmasını bekliyoruz. Süreçte aşının 18 yaş altı Faz 3 uygulamalarının sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak. O dönem 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek, sonuçlarla birlikte gerektiğinde 18 yaş altına geçilebilir” dedi.

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