Çocuklara el yıkamayı öğretmenin yolları
Çeşitli hastalıkların görülmesine neden olan mikroplar, insanlara en kolay ellerden bulaşıyor. Özelliklede eğitim çağındaki bir çocuğun gününün neredeyse tamamını geçirdiği okullarda, kalabalığın getireceği mikropla enfeksiyon kapma ihtimali çok yüksektir.Bu nedenle çocukların hastalıklardan korunabilmesi için ellerini doğru bir şekilde büyük bir önem taşıyor.30 Nisan 2018 Pazartesi 13:42
Çocuğunuzun mikrop ve bakterilerden korunması için ellerini yıkaması şarttır.
PEKİ ELLERİNİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE NASIL YIKAMALIDIR? İŞTE CEVABI...
1-Ellerini en az 20 saniye kadar sabunlu tutarak, bol su ile yıkamaları gerektiğini söyleyin.
2- Eller yıkanırken avuç içleri ve dışlarını, parmak aralarını, tırnakları ve el bileğini sıvazlayarak yıkanması gerektiğini anlatın.
3-Ellerini yıkadıktan sonra temiz bir havluyla ellerini kurulamasını söyleyin.
4- Çocuğunuzun boyu lavaboya uzanmaya yetmiyorsa ebeveyni olarak ona elverişli bir ortam sağlayın.
5- El yıkamanın hastalıklardan korunmak için ne kadar önemli olduğunu anlatın.
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