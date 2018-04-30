Çocuklara el yıkamayı öğretmenin yolları

Çocuğunuzun mikrop ve bakterilerden korunması için ellerini yıkaması şarttır.

PEKİ ELLERİNİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE NASIL YIKAMALIDIR? İŞTE CEVABI...

1-Ellerini en az 20 saniye kadar sabunlu tutarak, bol su ile yıkamaları gerektiğini söyleyin.

2- Eller yıkanırken avuç içleri ve dışlarını, parmak aralarını, tırnakları ve el bileğini sıvazlayarak yıkanması gerektiğini anlatın.

3-Ellerini yıkadıktan sonra temiz bir havluyla ellerini kurulamasını söyleyin.

4- Çocuğunuzun boyu lavaboya uzanmaya yetmiyorsa ebeveyni olarak ona elverişli bir ortam sağlayın.

5- El yıkamanın hastalıklardan korunmak için ne kadar önemli olduğunu anlatın.