  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası
için kalan
Aktüel

Çocuklar sıcağa aldırış etmeden parklara akın etti

Bilecik’te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:31:14 -
Çocuklar sıcağa aldırış etmeden parklara akın etti

Bilecik’te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi.


Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan minikler bisiklete bindi, parklarda oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı minikler ise aileleriyle birlikte Uğur Mumcu Parkı içinde yürüyüş yaptı. Kimi çocuklar ise aileleriyle bayramlık alışverişi yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı