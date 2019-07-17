Çocuklar Göbeklitepe’yi Lider Hepgenç’ten dinleyecek UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, minik misafirlere ’Göbeklitepe Oyun Parkı’ kitabını okuyacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, minik misafirlere ’Göbeklitepe Oyun Parkı’ kitabını okuyacak.



Yaz tatilini İstanbul’da geçiren minik misafirler için Akbatı AVM’de etkinlikler devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, 20 Temmuz Cumartesi günü minik misafirlerine ’Göbeklitepe Oyun Parkı’ kitabını okuyacak. Dünyanın bilinen en eski yapılarından biri olan Göbeklitepe’yi, eğlenceli bir sürü oyunla anlatan Hepgenç’in kitabında; ana karakter Dize, okuyanları hayali bir yolculuğa çıkarıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.