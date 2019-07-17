0553 313 94 23

Çocuklar Göbeklitepe’yi Lider Hepgenç’ten dinleyecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, minik misafirlere ’Göbeklitepe Oyun Parkı’ kitabını okuyacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:19
Çocuklar Göbeklitepe’yi Lider Hepgenç’ten dinleyecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, minik misafirlere ’Göbeklitepe Oyun Parkı’ kitabını okuyacak.



Yaz tatilini İstanbul’da geçiren minik misafirler için Akbatı AVM’de etkinlikler devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, 20 Temmuz Cumartesi günü minik misafirlerine ’Göbeklitepe Oyun Parkı’ kitabını okuyacak. Dünyanın bilinen en eski yapılarından biri olan Göbeklitepe’yi, eğlenceli bir sürü oyunla anlatan Hepgenç’in kitabında; ana karakter Dize, okuyanları hayali bir yolculuğa çıkarıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası
    1. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
    2. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
    3. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
    4. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
    5. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
    6. Bayburt Taşı tescillendi
    7. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
    8. Sulama kanalına giren çocuk öldü
    9. Tamamen doğal ev yapımı zemin..
    10. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    11. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
    12. Bingöl’de trafik değerlendirme..
    13. Avrupalı gençler Samsun’da
    14. Gemlik’te Çarşı Deresi artık temiz..
    15. İsmail Çolak davasında karar verildi
    16. Fatsa’da "Önce Yaya" uygulaması
    17. İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya..
    18. Erbil’de Türk diplomatlara uzun..
    19. FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan..
    20. Evde, soda hazırlamak mümkün mü?
    21. Tokat Belediye Plevne antrenör İlker..
    22. Kesilen ağacın altında kalan işçi..
    23. Dışişleri Bakanlığından Erbil’deki..
    24. Çanakkale’de 78 göçmen kaçarken..
    25. Türkiye'den Erbil'deki saldırıya..
    26. Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına..
    27. Arnavutköy'de feci kaza! Camdan..
    28. Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17..
    29. 15 Temmuz’da araçların lastiklerini..
    30. Kuruyan mavi gölden geriye beyaz örtü..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda