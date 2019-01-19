Çocuklar ‘enerji dedektifi’ olacak İstanbul'da bir okulda karne törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Çocuklarımızın bir enerji dedektifi olmasını arzu ediyoruz. Yeri geldiğinde büyüklerini evde uyarabilsin, sosyal ortamlarda bu konuları denetleyebilsin diye” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar 4. Murat İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen, “2018-2019 Eğitim Öğretim Birinci Yarı Yıl Karne ve Ali’nin Enerji Serüveni Dergisi Dağıtım Töreni”ne katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Dönmez, “Çocuklarımızın bir enerji dedektifi olmasını arzu ediyoruz. Yeri geldiğinde büyüklerini evde uyarabilsin, sosyal ortamlarda bu konuları denetleyebilsin diye. Çocukken bu bilincin başlaması son derece önemli” dedi.

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