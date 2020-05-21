’Çocuk Gözüyle 100. Yılında 23 Nisan’ ödülleri sahiplerini buldu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ’Çocuk Gözüyle 100. Yılında 23 Nisan’ kompozisyon yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretim dönemine ara vermek zorunda kalan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doyasıya kutlayamayan öğrenciler, karantina sürecini fırsat bilerek Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği 23 Nisan konulu kompozisyon yarışmasına katıldı.

Yarışmaya katılan çocuklar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

İlçe genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında 1’inci olan Deniz Sevimoğlu ve Esra Zeynep Kalkan’a dizüstü bilgisayar, 2’nci olan Melis Beste Ata ve Ateş Ertuna’ya tablet, 3’üncü olan Suzan Elvin Selay Kibar ve Sude Zat’a tablet, mansiyon ödülü almaya hak kazanan Esila İçöz, Vedat Deniz Kiremitçi, Sena Nur Çap ve Ceylin Akçay’a bisiklet hediye edildi. Dereceye giren isimlerin yanında kompozisyon yarışmasına katılan tüm çocuklara Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından okuma ve boyama kitabı, kalem ve hijyen seti hediye edildi.

“Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Birincilik ödülünü almaya hak kazanan Esra Zeynep Kalkan, “Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kompozisyon yarışmasını kazandım. Atatürk’ün bize armağan ettiği 23 Nisan herkese kutlu olsun” dedi.

“O olmasaydı belki de bunları yapamayacaktım”

Yarışmanın 3’üncüsü Suzan Elvin Selay Kibar, “Aslında yarışmaya katılırken bu kadar insan içerisinde 4’üncü falan olacağımı düşündüm ama 3’üncü olduğum için de mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bize bu etkinlikleri ve kursları verdiği için teşekkür ediyorum. O olmasaydı belki de bunları yapamayacaktım” ifadelerini kullandı.

“Bisikletimi süreceğim için heyecanlıyım”

Mansiyon ödülünü kazanan Esila İçöz “Hasan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Atatürk’ü ve meclisin kuruluşunu düşünerek yazdım bu kompozisyonu. Bisikletimi süreceğim için heyecanlıyım" dedi.