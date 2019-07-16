Çocuk Forum Mersin’de hünerlerini sergilemeye devam ediyor Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, resme ilgisi olan çocukları ’Çocukların Gözünden Forum Mersin Atölyesi’nde buluşturdu.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, resme ilgisi olan çocukları ’Çocukların Gözünden Forum Mersin Atölyesi’nde buluşturdu.

Forum Mersin AVM, 12,13,14 Temmuz tarihlerinde Forum Sanat Alanında düzenlediği ’Çocukların Gözünden Forum Mersin Atölyesi’nde çocukları ağırladı. Üç gün boyunca 12:00-22:00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilen atölye çalışmalarında, katılımcılar resim eğitmeni Ümran Esiroğlu Yaman eşliğinde Forum Mersin ile ilgili hayallerini ve düşüncelerini resimle dile getirdiler.

Çocukların ortaya çıkardığı eserlerin, ağustos ayında sergileneceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.