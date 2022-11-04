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Yerel Çocuğunu alıkoydu, polisin iknasıyla teslim oldu
Yerel

Çocuğunu alıkoydu, polisin iknasıyla teslim oldu

Antalya'da çocuğunu zorla alıkoyan baba, polisin ikna etmesiyle teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 16:11:00 -
Çocuğunu alıkoydu, polisin iknasıyla teslim oldu

Kepez İlçesi Göksu Mahallesi'nde bir sitenin 5. katında yaşayan baba E.K, velayeti annede bulunduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuğu E.K'yi eve gelen polislere vermeyerek bıçak çekti.

Polisin ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplere kapıyı açmayan baba, yaklaşık 2,5 saat süren ikna çalışmanın ardından çocuğu polise teslim etti.

Çocuk, ekip otosuna bindirerek polis tarafından olay yerinden uzaklaştırdı.

Bir süre sonra kendisi de teslim olan baba, polis merkezine götürüldü.

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