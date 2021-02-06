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Gündem Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gündem

Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal medyada bir kadının çocuğuna şiddeti uyguladığı görüntüler büyük tepki topladı. İsminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının çocuğuna uyguladığı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 14:26:00 - 2021-02-06 14:51:32

Görüntülerde bir kadının minik kızını darp ettiği ve yüzüne yastıkla bastırdığı görülüyor. Küçük kızın "anne" çığlıkları ise yürekleri dağlıyor.

Binlerce kişi tarafından izlenilen görüntüler adeta sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları "Nurcan Serçe tutuklansın" hashtagiyle paylaşımlarda bulundu.

Görüntülerde kızına şiddet uygulayan kadının isminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor.

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Yorumlar

Mustafa kaya

KANIM DONDU. ALLAHIN HÜKMÜ ŞART. MİLLET DİNSİZ YETİŞTİRILIYOR
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Aslan akbey

feministlerden ve devletin en yüksek kademelerinden açıklama bekliyoruz. olayın takipçisi olacaklar mi?????
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