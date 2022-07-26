Veliler, 1.sınıfa başlama yaşı gelen çocuklarının hangi okulla gideceğini araştırmaya başladı. Peki, e kayıt sonuçları açıklandı mı?

Çocuğum hangi okula kayıt olacak? 1.sınıf kayıt sorgulama

Aileler çocuklarının hangi okula kayıt olacaklarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, e kayıt sonuçlarını temmuz ayının ilk haftasında açıkladı. Aileler e okul kayıt sorgulama sayfası üzerinden çocuklarının kayıt olacağı anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf bilgisine ulaşabiliyor. Okul kayıt işlemleri ise temmuz ayı itibariyle başladı. Aileler öncelikli olarak e okuldan çocuklarının yerleştiği okulu öğrenecek ardından da kayıt işlemleri için okul müdürlüklerine gidecek. Kayıt işlemleri için genellikle öğrencinin fotoğrafı, ikametgah belgesi ve veliye ait fatura (Elektrik, doğalgaz ya da su faturası) talep ediliyor.

Aileler okul kayıt işlemleri sırasında bağış yapmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “MEB'in okulların hepsinin ihtiyacını karşılayabilecek gücü de var, potansiyeli de var, bütçe sistemi var. Veliler, şikayet etsinler, vermesinler. İl müdürlerimiz, bakanlık bunun takipçisi olacak, süreçleri takip edeceğiz. Kayıt yaptırmak için bağış sorumluluğu kesinlikle yok” dedi.