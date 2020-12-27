CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programda Gazeteci Metin Özkan ve SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı arasında gerginlik yaşanınca Bayrakçı yayını sinirlenip kapattı ancak bir süre sonra geri döndü.

Gazeteci Metin Özkan: Hakan Bey'i susturun

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na soru sormak isteyen Metin Özkan, programın sunucusu Semiha Şahin'e Hakan Bayrakçı ile ilgili, "Bir moderatör olarak müdahale eder misiniz? Ben soru sormak istiyorum. Hakan Bey'i susturun bir Hakan Bey'i" çağrısında bulundu.

Hakan Bayrakçı: 50 dakikadır konuşmuyorum

Programa video konferans yöntemi ile bağlanan Hakan Bayrakçı da Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenerek, "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır konuşmuyor Metincim. İstersen bırakıp gideyim" dedikten sonra kulaklığını çıkarıp CNN Türk canlı yayınını terk etti.

Bayrakçı daha sonra ise video konferans yöntemi ile bağlandığı yayına geri döndü. Mehmet Metiner de "Susturun lafı şık olmadı" diyerek Metin Özkan'a tepki gösterdi.