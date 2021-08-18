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Dünya CNN muhabiri Clarissa Ward'dan başörtüsü itirafı
Dünya

CNN muhabiri Clarissa Ward'dan başörtüsü itirafı

Afganistan'daki son gelişmeleri aktarırken başörtüsü ile görülen CNN muhabiri Clarissa Ward sessizliğini bozdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 10:47:00 -
CNN muhabiri Clarissa Ward'dan başörtüsü itirafı

CNN muhabiri Clarissa Ward, Taliban sonrası başını örttüğü iddiaları için, “Ben zaten sokakta başımı örtüyordum. Fark var ama bu kadar keskin değil” dedi.

 

Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi sonrası çarşafla yayın yapmaya başlayan CNN International muhabiri Clarissa Ward, sosyal medyada daha önce başı açık yaptığı yayına dair görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Ward, 'Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki ise Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce de saçlarım tamamen kapalı olmasa da başörtüsü takardım" dedi.

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Yorumlar

Sefer

Bir türlü şu aklınıza girmedi KURAN damı okumuyorsunuz ALLAH a hesap verilecek söyleyin hangi Ayet başınızda ki örtü yahu varolan örtü geleneksel artan kısmıyla göğüslerin Ziynet’lerin gizlenmesi saç değil başın örtüsü zaten ALLAH yaratmış saç sığuk sıcaktan korur 1400 yıl önceki din bugünkü anlayıştan daha daha doğrusu peygamberin ölümünden 300 yıl sonrasına kadar çağdaş taki Arap olmayan hadiscilerin hadislerine kadar düşünmezmisiniz
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tabbi ki takacak

o bir gazateci. camiye girer namaz kılar kiliseye gider günah çıkarır tapınakta mum yakar.......
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