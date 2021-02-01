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Teknoloji Cluphouse uygulaması nedir? Cluphouse nasıl üye olunur?
Teknoloji

Cluphouse uygulaması nedir? Cluphouse nasıl üye olunur?

Son zamanlarda duyulmaya başlayan Cluphouse uygulamasının ne olduğu, nasıl üye olunacağı merak ediliyor. Yeni bir sosyal medya uygulaması olan Cluphouse uygulaması nedir? Cluphouse’ye nasıl üye olunur? Cluphouse nasıl indirilir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-01 22:01:00 -
Cluphouse uygulaması nedir? Cluphouse nasıl üye olunur?

Cluphouse uygulaması son dönemlerde sık sık duyulmaya başlandı. Cluphouse, görüntü ve video içerikleri paylaşılmasına izin vermeyen, yalnızca sesli paylaşım yapılabilen bir sosyal medya uygulamasıdır. Canlı olarak sesli paylaşım yapabiliyor, kullanıcılarla iletişim kurabiliyorsunuz. Sesli sohbetler genelde konferans tarzında ilerliyor.

Cluphouse nasıl üye olunur?

Cluphouse uygulamasına üye olmak diğer sosyal medya uygulamalarına üye olmaktan çok daha farklı. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra üyelik formunu doldurup sıraya giriyorsunuz. Uygulamaya kayıtlı olan bir kullanıcı da sizi uygulamaya kabul ediyor. Eğer sıraya girmeden direkt Cluphouse üyesi olmak istiyorsanız davetiye kodu almanız gerekiyor. İnternet üzerinden davetiye kodları ortalama 70TL’ye satılmaktadır. Eğer ücretsiz bir şekilde davetiye koduna ulaşmak istiyorsanız, uygulamayı kullanan bir yakınınızdan talep edebilirsiniz.

Cluphouse nasıl indirilir?

Uygulama şuan yalnızca Apple Store’de bulunuyor. Uygulama CEO’sunun açıklamasına göre Android kullanıcıları için de çalışmalar yaptıkları biliniyor.

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