Clubhouse nedir nasıl indirilir? Clubhouse nasıl kullanılır? Clubhouse sesli konuşma nasıl yapılır?

WhatsApp’ın kullanıcıların mahrem bilgilerini ele geçirme konusuna sergilediği dayatmadan sonra kullanıcılar sosyal medya arayışına girdi. Sosyal medya alternatifleri arasında Telegram, BİP, Signal ve son olarak da Clubhouse dahil oldu. Peki Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse üyeliği nasıl olur?

Clubhouse kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabiliyor. Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor. Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor. Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor. Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

Clubhouse’a nasıl üye olunur?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasından sonra milyonlarca kullanıcı alternatif sosyal medya platformu konusunda arayışa geçmiş durumda. Bu alternatif uygulamalardan biri de Clubhouse. Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor. Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Clubhouse sohbet odalarına nasıl girilir?

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz. Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.

Clubhouse’a giriş nasıl yapılır?

Clubhouse kullanmak isteyen sosyal medya kullanıcıları Clubhouse’a girmek istediklerinde nasıl giriş yacaklarını merak ediyor.