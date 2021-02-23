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Teknoloji Clubhouse hesabı nasıl silinir? Clubhouse davetiye nasıl alınır?
Teknoloji

Clubhouse hesabı nasıl silinir? Clubhouse davetiye nasıl alınır?

Son zamanlarda popüler olan sosyal medya uygulamalarından biri Clubhouse kullanıcılarından bazıları hesaplarını silmek istiyorlar. Öte yandan bazı kimseler de Clubhouse kullanıcı olmak istiyorlar. Peki Clubhouse hesabı nasıl silinir? Clubhouse davetiye nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 16:46:00 - 2021-02-23 19:59:16
Clubhouse hesabı nasıl silinir? Clubhouse davetiye nasıl alınır?

Sesli paylaşım yapılabilen, sohbet odaları ile kullanılan Clubhouse uygulaması son dönemlerde kendinden çokça söz ettirdi. Clubhouse’ye girmek için davet kodu arayanlar varken diğer yandan farklı sebeplerden dolayı hesabını silmek isteyenler var. Clubhouse hesabı nasıl silinir? Clubhouse davetiye nasıl alınır?

Clubhouse hesap silme işlemini gerçekleştirebilmek için telefon veya bilgisayardan https://app.clubhouse.io adresine girilmesi gerekir. Akabinde kayıtlı olduğunuz hesabınıza giriş yapılarak sol üst kısımda yer alan profile tıklanması ve ayarlar (settings) menüsüne girilmesi gerekir. Ayarlar kısmında bulunan hesabı sil (Delete Account) butonuna tıklanarak gelen bildirime onay verilmesi gerekir. Bu işlemlerden sonra hesabınız başarıyla silinecektir.

Clubhouse davetiye bulma

Uygulamaya hızlı ve pratik bir şekilde girmek için bir davet koduna sahip olmalısınız. Aksi takdirde uygulamayı kullanabilmek için sıra beklemek zorundasınız. Clubhouse davetiye almak için uygulamayı kullanan yakın bir arkadaşınızdan isteyebilirsiniz. Eğer yakınlarınızdan kimse bu uygulamayı kullanmıyorsa Twitter arama kısmına “Clubhouse” yazarak orada bulunanlardan davetiye isteyebilirsiniz.

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