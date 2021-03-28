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Ekonomi CK Enerji’den örnek adım
Ekonomi

CK Enerji’den örnek adım

CK Enerji, önemli bir adım daha attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:05:00 -
CK Enerji’den örnek adım

Şirket, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC) satışını blokzinciri üzerinden yaptı. ‘The International I-REC Standard’ tarafından düzenlenen I-REC sertifikasının sanayi ve ticarethane müşterileri tarafından alınmasına destek veren CK Enerji, bu alanda dünyada bir ilke imza attı. Alıcı ve satıcı birbirini görmeden blokzinciri tabanlı Foton I-REC Platformu’ndan işlemlerini tamamladı. CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, ilk olarak kaynağı güneş olan lisanssız yenilenebilir enerji santralinden alınan bir I-REC belgesinin satış işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti. Akyıldız, sertifika almak ya da satmak isteyen şirketlerin söz konusu platformda kurumsal hesap açtıklarını kaydetti. Akyıldız, “İşlem yapabilmek için şirketlerin yetkilendirme süreçleri tamamlanıyor ve süreç başlıyor. Blokzinciri teknolojisinin ileride enerji sektöründe çok yoğun olarak kullanılacağını biliyoruz. Kendi grup şirketlerimizde blokzinciri tabanlı projeler geliştirme yönünde faaliyetlerimizi de yürütüyoruz” dedi.

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