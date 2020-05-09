  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cizre polisi korona virüs ile mücadele kapsamında esnafa broşür dağıttı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki esnafı gezip hem sosyal mesafe uyarısında bulundu hem de broşür dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:06:36 -
Cizre polisi korona virüs ile mücadele kapsamında esnafa broşür dağıttı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki esnafı gezip hem sosyal mesafe uyarısında bulundu hem de broşür dağıttı.


Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri korona virüs tedbirleri konusunda esnafı ziyaret etti. Polis ekipleri, ziyaret sırasında esnafa korona virüsün yayılmasını önleme noktasında çeşitli bilgiler verdi. Esnafı ziyaret eden görevliler hem sosyal mesafenin korunması hem de maske takma konusunda esnafa uyarıda bulundu. Polisler, korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ile ilgili esnafa broşür dağıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı