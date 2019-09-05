0553 313 94 23

CITS’in Genel Müdürü Ertan Göral oldu

Coşkunöz Holding’in kurduğu CITS Bilgi Teknolojileri’nde üst düzey atama gerçekleşti.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:46
CITS’in Genel Müdürü Ertan Göral oldu

Coşkunöz Holding’in kurduğu CITS Bilgi Teknolojileri’nde üst düzey atama gerçekleşti. Sektörün deneyimli yöneticilerinden Ertan Göral, şirketin genel müdürlüğü görevine getirildi.


Coşkunöz Holding’in bilgi teknolojileri konusundaki tecrübesini bir üst boyuta taşımak için 2016 yılında kurduğu CITS’de temmuz ayı itibarıyla genel müdür ataması gerçekleşti. Bulut bilişim ve yazılım hizmetleri konusunda faaliyet gösteren CITS’ın yeni Genel Müdürü Ertan Göral oldu. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde danışmanlık ve bilgi teknolojileri yönetiminde 25 yılı aşkın deneyim kazanan Göral, şirketin projelerine önderlik edecek, bilgi teknolojileri alanında inovatif çalışmalarda bulunacak.


Farklı yöneticilik pozisyonlarında görev alarak bilgi teknolojileri stratejisini ve yönetimini geliştirip başarılı işlere imza atan Ertan Göral, CITS bünyesinde, Ar-Ge Merkezi ortaklığıyla, dijital çalışmalara değer katarak inovatif çözümler sunacak. Şirketin akıllı üretim sistemleri, veri analitiği ve makine öğrenmesi alanlarındaki projelerde yer almasının yanı sıra, CITS’in paydaşlar ve karar vericiler tarafından “güvenilir iş ortağı” olarak oluşturduğu birlikteliklerin sürdürülmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirecek.



Ertan Göral kimdir?


CITS bünyesine katılmadan önce 2018 yılından bu yana Mavi’de Global IT Direktörü (Global CIO) pozisyonunda yer aldı. Lisans eğitimini 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Göral, aynı yıl Raks Elektronik’te iş hayatına atıldı. 1996 yılından itibaren Bimsa, PwC Danışmanlık Hizmetleri, IBM Global Business Services ve KPMG Türkiye kurumlarında danışman, proje yöneticisi, direktör gibi pozisyonlarda çalışmalarını yürüttü. 2012 yılının Kasım ayı ila 2018 yılları arasında ise Memorial Sağlık Grubu’nda IT Direktörü (CIO) olarak görev aldı.


Ertan Göral, evli ve 1 çocuk sahibidir. Amatör olarak yelken, bilardo ve fotoğrafçılıkla ilgilenen Göral Turkish Business Network ve CIO Kulübü Üyesi’dir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:46
  1. fotoğraf
  2. fotoğrafçılık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    M3 para arzı arttı
    1. M3 para arzı arttı
    2. Merkez Bankası rezervleri
    3. Isparta’da otomobil park halindeki..
    4. Filenin Sultanları’nın Avrupa..
    5. Bebeğin kulağına ezan nasıl okunur?
    6. Mustafa Akıncı ile BM temsilcisi..
    7. Adana Emniyeti’nde 16 personel terfi..
    8. Krakow’da odun ve kömür yakmak..
    9. Ahlat’ta kırsal kalkınma..
    10. Drone teknoloji merkezi kuruluyor!
    11. Ardahan’da 2019-2020 eğitim-öğretim..
    12. "Örümcek Adam" lakaplı başpehlivan..
    13. Beyin ölümü gerçekleşen hasta 4 kişiye..
    14. Tevfik Kış son yolculuğuna uğurlandı
    15. Filipinler’de havaalanında 6 günlük..
    16. Belediye meclis toplantıları canlı..
    17. TOKİ, Çukurambar ihalesini erteledi
    18. ING Eşit Gelecek Fonu oluşturuldu
    19. Ankara’da bin 419 okula “Beyaz Bayrak”..
    20. Milyonlarca kişi bunu bekliyordu!..
    21. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    22. CITS’in Genel Müdürü Ertan Göral oldu
    23. Alaşehir’de 5 ton üzüm suyu dağıtıldı
    24. Yeni Zelanda'da kızamık salgını korkusu
    25. Kalehisar’da arkeolojik araştırmalar..
    26. Ardahan’da kaz yetiştiriciliği eylem..
    27. Rusya açıkladı: Türkiye ile görüşmeler..
    28. Tekirdağ’da 40 sandık arı kovanı yandı
    29. Başkan Esen, oruç açma lokmasına..
    30. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'