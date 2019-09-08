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Çıtır çıtır talaş böreği nasıl yapılır? Talaş böreği tarifi

Çıtır çıtır talaş böreği nasıl yapılır? internette araştırılan yemek tarifleri arasında. Milföy hamuruyla hazırlanan ve ağızda çıtır çıtır dağılmasıyla cezbeden börek çeşidi talaş böreği nasıl yapılır? Yapımı kolay lezzeti de bir o kadar güzel olan talaş böreği tarifini sizler için hazırladık. İşte Çıtır çıtır talaş böreği tarifi...

08 Eylül 2019 Pazar 01:25
Çıtır çıtır talaş böreği nasıl yapılır? Talaş böreği tarifi

Çıtır çıtır talaş böreği nasıl yapılır? internette araştırılan yemek tarifleri arasında. Milföy hamuruyla hazırlanan ve ağızda çıtır çıtır dağılmasıyla cezbeden börek çeşidi talaş böreği nasıl yapılır? Yapımı kolay lezzeti de bir o kadar güzel olan talaş böreği tarifini sizler için hazırladık. İşte Çıtır çıtır talaş böreği tarifi...

Çıtır çıtır talaş böreği nasıl yapılır? 

Malzemeler

10 adet milföy hamuru
250 gram küçük doğranmış kuşbaşı et
1 adet domates
Yarım su bardağı bezelye
1 adet havuç
1 adet patates
Tuz
Karabiber

Üzeri için:

Çörekotu
1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

Havuç ve patatesi soyup küp küp doğrayın.

Çok fazla yumuşamayacak şekilde haşlayıp süzün.

Etleri bir tencerede suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Bu esnada domatesi de soyup küp küp doğrayın.

Domatesi etlere ilave edip 2 dakika daha kavurun ve altını kapatın.

Havuç ve patatesleri, tuz ve karabiberle birlikte ekleyin ve karıştırın.

Milföy hamurunu düz bir zemine yayın ve ortadan ikiye bölün.

Hamur karelerinin ortasına etli harçtan koyup üzerini zarf şeklinde kapatın.

Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra milföylerin üzerine çırpılmış yumurta sürün ve çörekotu serpin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Börekleri fırına verip 20 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 01:25
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