Cipsli tavuk tarifi: Tavuk göğsü, cipsli tavuk tarifi nasıl yapılır? Fırında cipsli tavuk yapımı

Cipsli Tavuk Tarifi İçin Malzemeler

2 parça tavuk göğüsü

1 orta boy paket baharatlı cips

2 yumurta

kızartmak için sıvı yağ

Cipsli Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavuk göğüsünü julyen doğruyoruz. Cipsi rondoda ufalıyoruz ve bir tabağa koyuyoruz .Ayrı bir tabağa da yumurtaları kırıp çırpıyoruz. Tavamıza sıvı yağını koyup ısıtıyoruz. Tavuk parçalarını önce yumurtaya ardından cipse bulayıp kızartıyoruz. Afiyet olsun.

Cipsli Çıtır Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır? Cipsli tavuk baget

Tavukları yıkayın sonra yumurtaları kırın ve bir kaba un koyun. Yumurtaları kırıp iyice çırpın ve tuz ve karabiberi içine koyun. Tavukları ilk una sonra yumurtaya ve daha sonra cipse bulayın ve kızartın. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz.

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, küçük oğlumun favorisi fırında cipsli tavuk tarifi

Dışardan alınan fast food menülerine son verin. En lezzetli ve güvenli haliyle çıtır tavuklarımızı evde kendiniz hazırlayın. İşte pratik tarif... Şimdiden afiyet olsun.

Fırında Çıtır Tavuk Malzemeleri

Kremayı çukur bir tabağa alın. İçerisine tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve toz sarımsağı ekleyip karıştırın. Tavuklarınızı önce kremaya ardından patates cipsine bulayın. Cam fırın kabınıza tavuklarınızı dizin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 – 45 dakika pişirin.

Kremali-Cipsli Tavuk

Malzemeler

Tavuk göğsü

1 paket krema

1 kahve kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kara biber

1 kaşık tuz

Zeytin yağı

1 paket doritos cips acılı veya acısız isteğe göre

Kremalı Cipsli Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavukları kalın şerit halinde kesiyoruz baharatlarıyla kremasını katıp karıştırıp dolaba atıyoruz dinlenmeye. En az yarım saat dinlenecek. Cipsleri robottan geçiriyoruz harmanladığımız tavukları cipse buluyoruz. Tepsiye dizip fırına sürüyoruz , kızarana kadar pişiriyoruz. 180 derece fırında önce alt üst sonra fanlı pişiriyoruz.

Doritoslu Tavuk: Robotta doritosları küçültün ve bir tabağın içine koyun. Yarım saat sonra tavukları önce una, sonra yumurtaya ve sonra da doritosa batırın ve fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 200 derecede, yarım saat pişirin. İyi bir şekilde pişmesi için, yarım saat içinde tavukları bir kere çevirin.