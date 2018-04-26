Çipras'tan küstah açıklama: Provakasyonu Türkiye yapıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye'nin Ege'de tehlikeli provokasyonlarına karşı Yunanistan sakinliğini kanıtlıyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi. ikilinin Yunanistan'ın ekonomik sorunlarını görüştüğü belirtildi. Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çipras, ekonomik sorunların konuşulduğu toplantıda sözü yine Türkiye'ye getirdi.

Açıklamasında Türkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini iddia eden Çipras, "Türkiye'nin Ege'de tehlikeli provokasyonlarına karşı Yunanistan sakinliğini kanıtlıyor" dedi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile de görüştü.