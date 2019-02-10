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Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyaretinin ardından verdiği röportajda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs’ın kaynaklarının bütün Kıbrıslılara, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait oluğuna inandığımı söyledim” dedi.

10 Şubat 2019 Pazar 15:59
Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde Heybeliada Ruhban Okulu’na yaptığı ziyaretin ardından verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs’ın kaynaklarının bütün Kıbrıslılara, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait oluğuna inandığımı söyledim” dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Çipras, Kıbrıs’ın kaynaklarının Kıbrıs halkına, Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türklerine ait olduğunu, Kıbrıs Rumlarını buna ikna etmeye çalıştığını ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’ın buna ikna olduğunu düşündüğünü söyledi. Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli meselenin güvenlik meselesi olduğunu, bu meselenin halledilmesinin ardından diğer meselelerin çok rahat bir şekilde üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Çipras, Heybeliada’daki ruhban okuluna yaptığı ziyaretin, Türk toplumuna ve özellikle uluslararası topluma iki ülke arasında korku duymadan adımlar atabileceğini konusunda bir mesaj olduğunu belirterek, bu konunun ikili ilişkiler meselesi değil Türkiye’nin iç meselesi olduğunu söyledi. Ruhban okulunun açılmasının iki toplumun birlikte yaşaması konusunda çok önemli bir adım olduğunu, okulun Türk ve Yunan halkı arasındaki yakın ve dostça ilişkilerin sembolü olacağını söyledi. Çipras, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu meselenin Yunan azınlık için önemli olduğunu aklında bulundurduğuna inanıyorum. Biz dinin, insanları bir araya getiren, dostluğu ve insan sevgisini yaydığı mesajını vermek istiyoruz. Bunun ileriye doğru atılacak net bir adım olduğuna inanıyorum. Okulun açılması Patriğin rüyasıdır. Okulun açılmasının olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

AB Türkiye'ye destek vermeli

Çipras, Suriye iç savaşının yol açtığı mülteci krizinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ın karşılaştığı en büyük mülteci krizi olduğunu belirterek, “Bölgesel değil küresel bir mesele ile karşı karşıya kaldık. Bu konuda etkili bir şekilde işbirliği yapabileceğimizi gösterdik” dedi. Çipras, “Mülteci krizini Ege Denizi’nde azaltmayı başardık. Bu çok önemli. Tabii ki daha çok adım atmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ege’de insan kaçakçılık ağını çözmek için bilgi alışverişi yapmaya karar verdik. İkinci olarak, Avrupa Birliği Türkiye’ye destek vermelidir. Türkiye halen 4 milyondan fazla mülteciyi topraklarında barındırıyor. Bunun için Türkiye’ye saygı duymamız gerekiyor. Türkiye bu mültecilere yardım ediyor, gıda ve barınma imkanı sağlıyor. Bu çok çok önemli. Biz de Yunanistan’da 70 binden fazla mülteci barındırıyoruz. Özellikle 5 adada onlar zor şartlar altında yaşıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:59
  1. Çipras

YORUM YAZ

  • Fatih SAĞLAM Fatih SAĞLAM 1 sa önce
    18 ada ne oldu ey tayyip cipras a ruhban okulu sozu verecek kadar Türklüğe dusmanmisiniz

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