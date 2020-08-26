Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik hat safhada devam ederken bugün 4 ülkeden gerilimi daha da arttıracak bir hamle geldi. Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de 3 gün sürecek bir tatbikata başlayacağını duyurdu. Gelişmeler sonrası parlamentoda konuşma yapan eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye gerilimine ilişkin konuştu.

"Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor"

Gerilim sürerken eski Yunan Başbakan'dan bir açıklama daha geldi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis Avrupalı dostlarından Türkiye'ye karşı yardım isterken, ülkesinin Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının garantörü olduğunu söyledi. Parlamentoda açıklama yapan eski başbakan Miçotakis ise "Uluslararası toplumun desteğinden yararlanan, giderek daha saldırgan olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Erdoğan 2016’dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı" ifadelerini kullandı.

Meis adası üzerinden hak talebi

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Meis Adası üzerinden hukuksuz bir şekilde olması gerekenin 3 katı hak talebinde bulunmuştu. Öte yandan Yunanistan'ın bugün Mısır ile imzalanan Türkiye'nin geçersiz saydığı MEB anlaşmasını parlamentoda onaylaması bekleniyor.