  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor
Dünya

Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor

Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çipras, yaptığı konuşmada "Uluslararası toplumun desteğinden yararlanan, giderek daha saldırgan olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Erdoğan 2016’dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:58:00 -
Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik hat safhada devam ederken bugün 4 ülkeden gerilimi daha da arttıracak bir hamle geldi. Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de 3 gün sürecek bir tatbikata başlayacağını duyurdu. Gelişmeler sonrası parlamentoda konuşma yapan eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye gerilimine ilişkin konuştu.

"Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor"

Gerilim sürerken eski Yunan Başbakan'dan bir açıklama daha geldi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis Avrupalı dostlarından Türkiye'ye karşı yardım isterken, ülkesinin Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının garantörü olduğunu söyledi. Parlamentoda açıklama yapan eski başbakan Miçotakis ise "Uluslararası toplumun desteğinden yararlanan, giderek daha saldırgan olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Erdoğan 2016’dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı" ifadelerini kullandı.

Meis adası üzerinden hak talebi

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Meis Adası üzerinden hukuksuz bir şekilde olması gerekenin 3 katı hak talebinde bulunmuştu. Öte yandan Yunanistan'ın bugün Mısır ile imzalanan Türkiye'nin geçersiz saydığı MEB anlaşmasını parlamentoda onaylaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber
Gündem

Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde deva..
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı