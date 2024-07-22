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Teknoloji Çip ve akıllı telefon derken şimdi de yüzük savaşları
Teknoloji

Çip ve akıllı telefon derken şimdi de yüzük savaşları

Yeniakit Publisher
2024-07-22 23:37:00 -
Çip ve akıllı telefon derken şimdi de yüzük savaşları

Oura Ring 4, Samsung Galaxy Ring'e rakip olacağa benziyor. İşte yeni akıllı yüzüğün tüm detayları ve teknik özellikleri.

Samsung Galaxy Ring’in piyasadaki yankıları sürerken, Oura da yeni nesil akıllı yüzüğü Oura Ring 4 ile rekabete hazır görünüyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da sertifikasyon belgelerinde görülen Oura Ring 4, yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğini işaret ediyor. İşte Oura Ring 4 ile ilgili ortaya çıkan tüm detaylar ve özellikler.

Yeni Oura Ring 4’ün tasarımı ve özellikleri

Oura, yeni nesil akıllı yüzüğü için daha düz ve pürüzsüz bir tasarım tercih etmiş gibi görünüyor. Sertifikasyon listelerinde görülen OA11 model numarası, Oura Ring 4’ün yakında piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Samsung Galaxy Ring’in içbükey yapısının aksine, Oura Ring 4 düz bir tasarıma sahip olacak ve bu sayede daha zarif bir görünüm sunacak.

Oura Ring 4’ün farklı boyut ve renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Sertifikasyon belgelerine göre, OA11 modeli altın renkli ve 15 numara olarak listelenmiş. Ayrıca, bu belgelerde OA12 model numarası da geçiyor, ancak henüz bu model hakkında detaylı bilgiye ulaşılamadı. Oura Ring 4’ün, Horizon ve Heritage olmak üzere iki farklı tasarım varyantı ile sunulması muhtemel.

Oura Ring 4’ün sertifikasyon belgelerinde, ürünün 7, 9, 13 ve 15 numaralı boyutlarda test edildiği belirtiliyor. Bu, yeni yüzüğün en az bu boyutlarda satışa sunulacağını işaret ediyor. Bununla birlikte, Oura’nın daha küçük ve daha büyük boyutları da test ettiği ve bu boyutların henüz belgelerde görünmemiş olabileceği ihtimali bulunuyor.
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Referans olarak, Oura Ring 3, 6 ila 13 numara arasında boyut seçenekleri sunuyor ve gümüş, siyah, stealth ve altın renklerde mevcut. Horizon varyantı ise ek olarak fırçalanmış titanyum ve pembe altın renklerinde sunuluyor. Oura Ring 4’ün de benzer şekilde geniş bir renk ve boyut yelpazesi ile gelmesi bekleniyor.

Oura, henüz Oura Ring 3’ün bir halefini resmi olarak doğrulamamış olsa da mevcut bilgiler Oura Ring 4’ün yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Oura Ring 3, Ekim 2021’de piyasaya sürülmüştü ve Samsung Galaxy Ring ile rekabet edebilmesi için artık yeni bir modelin zamanı geldi. Oura Ring 4, daha gelişmiş özellikler ve yenilikçi tasarımı ile Galaxy Ring’e güçlü bir rakip olmayı hedefliyor.

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