Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında hazırlanan raporunda Oğuzhan Uğur’un hırsızlık kaydı olduğu paylaşıldı.

11 ilde yaşanan asrın felaketi sonrası ‘Baraj patladı’ paylaşımıyla arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğratan ve çok sayıda vatandaşın enkaz altında kalmasına neden olan Oğuzhan Uğur, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala TV’nin hesabını yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu tespit edilirken, Uğur’la alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

OĞUZHAN UĞUR’UN HIRSIZLIK KAYDI ÇIKTI

Deprem sonrası Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği’ne övgüler düzen ve gelen bağışları direk derneğe yönlendirdiklerini söyleyerek Kızılay ve AFAD gibi devletin güzide kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışan Oğuzhan Uğur’un UYAP’ında hırsızlık kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı rapora göre, Oğuzhan Uğur hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2017 yılında “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık” suçundan işlem kaydı bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Bu başlık raporda adli bir mahkûmiyet olarak değil, geçmiş tarihli UYAP kaydı kapsamında yer aldı.