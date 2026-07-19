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Gündem Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor
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Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor

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Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor

Deprem felaketinde yalan paylaşımlarla kaos tetikleyen, devletin AFAD ve Kızılay gibi güzide kurumlarını hedef alıp kurduğu kirli tezgahla "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasına takılan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur’un geçmişi kirli çıktı; foncu provokatörün UYAP adli sicil taramasında "özel beceriyle hırsızlık" suçundan işlem kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında hazırlanan raporunda Oğuzhan Uğur’un hırsızlık kaydı olduğu paylaşıldı.

11 ilde yaşanan asrın felaketi sonrası ‘Baraj patladı’ paylaşımıyla arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğratan ve çok sayıda vatandaşın enkaz altında kalmasına neden olan Oğuzhan Uğur, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala TV’nin hesabını yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu tespit edilirken, Uğur’la alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

OĞUZHAN UĞUR’UN HIRSIZLIK KAYDI ÇIKTI

Deprem sonrası Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği’ne övgüler düzen ve gelen bağışları direk derneğe yönlendirdiklerini söyleyerek Kızılay ve AFAD gibi devletin güzide kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışan Oğuzhan Uğur’un UYAP’ında hırsızlık kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı rapora göre, Oğuzhan Uğur hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2017 yılında “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık” suçundan işlem kaydı bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Bu başlık raporda adli bir mahkûmiyet olarak değil, geçmiş tarihli UYAP kaydı kapsamında yer aldı.

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Yorumlar

Akın bey

Hırsızı uğursuzu sapkını dolandırıcısı hepside sol cenahın ya belediye başkanı ya dernek başkanı ya sosyal medya falan filancası ya milleti seçmenini ahmak yerine aptal yerine koydukları şişirdikleri birer balon çıkıyor, chp ye ve zihniyetine güvenip hala oy vericekler için rabbim akıl sağlığı şifa nasip etsin, düşmanlıktan inadına oy verenleride rabbim soyunu kurutsun inşallah

salıh

devlet yok ahpap vardıyen kanınozuk soysuz devletı kucuk duşurmaya yeltenen haın
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