  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çip devinin piyasa değeri 3 trilyon doları aştı
Ekonomi

Çip devinin piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 23:54:00 -
Çip devinin piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı.

Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,16 artarak 1.224 dolara çıktı.

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 3 trilyon dolar seviyesini aştı.

Çip üreticisinin hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 146'nın üzerinde artış görüldü. Şirketin hisselerindeki artışta, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin artması etkili oldu.

Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3,011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Apple hisselerinin de bugün yüzde 1'e yakın artış göstermesine rağmen şirketin piyasa değeri 3,003 trilyon dolarda kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nvidia, şubatta önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 3. şirketi olmuştu.

Kaynak: AA

Çip savaşları! Japon milyarder Nvidia’nın tahtına göz koydu
Çip savaşları! Japon milyarder Nvidia’nın tahtına göz koydu

Teknoloji

Çip savaşları! Japon milyarder Nvidia’nın tahtına göz koydu

ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor kırdı
ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor kırdı

Teknoloji

ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor kırdı

NVIDIA’dan ekran kartı uyarısı! Kriz için açıklama yaptılar
NVIDIA’dan ekran kartı uyarısı! Kriz için açıklama yaptılar

Teknoloji

NVIDIA’dan ekran kartı uyarısı! Kriz için açıklama yaptılar

Nvidia CEO'su uyardı! Çocuklarınıza kodlama öğretmeyin
Nvidia CEO'su uyardı! Çocuklarınıza kodlama öğretmeyin

Teknoloji

Nvidia CEO'su uyardı! Çocuklarınıza kodlama öğretmeyin

Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması
Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Teknoloji

Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

NVIDIA, yükselmeye devam ediyor! Suudi Arabistan'ın en değerli şirketini geride bıraktı
NVIDIA, yükselmeye devam ediyor! Suudi Arabistan'ın en değerli şirketini geride bıraktı

Ekonomi

NVIDIA, yükselmeye devam ediyor! Suudi Arabistan'ın en değerli şirketini geride bıraktı

Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı
Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı

Teknoloji

Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı

NVIDIA'nın yeni yapay zeka çipinin fiyatı şaşırtıyor! Almak için sıraya girdiler
NVIDIA'nın yeni yapay zeka çipinin fiyatı şaşırtıyor! Almak için sıraya girdiler

Teknoloji

NVIDIA'nın yeni yapay zeka çipinin fiyatı şaşırtıyor! Almak için sıraya girdiler

NVIDIA doğal felaketleri önceden tahmin edecek
NVIDIA doğal felaketleri önceden tahmin edecek

Teknoloji

NVIDIA doğal felaketleri önceden tahmin edecek

Intel Gaudi 3 yapay zeka çipi tanıtıldı! NVIDIA H100'den daha üstün
Intel Gaudi 3 yapay zeka çipi tanıtıldı! NVIDIA H100'den daha üstün

Teknoloji

Intel Gaudi 3 yapay zeka çipi tanıtıldı! NVIDIA H100'den daha üstün

NVIDIA'nın pisaya değeri eridi! Dudak uçuklatan rakam
NVIDIA'nın pisaya değeri eridi! Dudak uçuklatan rakam

Teknoloji

NVIDIA'nın pisaya değeri eridi! Dudak uçuklatan rakam

Nvidia'dan muhteşem başarı: Karı yüzde 628 arttı
Nvidia'dan muhteşem başarı: Karı yüzde 628 arttı

Ekonomi

Nvidia'dan muhteşem başarı: Karı yüzde 628 arttı

ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu
ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu

Ekonomi

ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu

ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu
ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu

Ekonomi

ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23