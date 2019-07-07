Çinliler servet teklif etti, Mourinho reddetti!

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, kendisine teklif edilen rekor ücreti kabul etmedi.

Manchester United'dan ayrıldığından bu yana boşta olan deneyimli çalıştırıcı, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'den aldığı teklifi reddetti.

Yıllık 25 milyon euro

Sky Sports'ta yer alan habere göre Çin ekibi, Mourinho'ya yıllık 25 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önerdi. Portekizli teknik adam ise toplamda 100 milyon euroyu bulan bu ücreti ailevi nedenleri gerekçe göstererek geri çevirdi.

Mourinho daha önce yaptığı açıklamalarda milli takımda çalışmak istediğini belirtmişti. Kulüp takımı çalıştırmaya da sıcak bakan Portekizli, yeni bir macera aradığını sık sık dile getiriyor.