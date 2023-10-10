Çinli otomobil üreticisinden kötü haber! Çin devi kararını aldı, harekete geçti: iflas başvurusu yaptı
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin'de, yerli bir üreticinin iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Çinli elektrikli araç girişimi WM Motor, pandeminin etkisi, sermaye piyasasındaki durgunluk, hammaddelerdeki büyük fiyat dalgalanmaları ve Ar-Ge için gereken sermayenin elde edilmesindeki aksaklıklar nedeniyle iflas ile karşı karşıya kalmış durumda. Kararı aldığını bildirdi
Çinli elektrikli araç girişimi WM Motor, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki fiyat rekabetinin kızıştığı bir dönemde iflas başvurusunda bulundu.
Ulusal kurumsal iflas bilgilerini açıklama platformuna Pazartesi günü yapılan bir başvuruya göre, Şangay'daki bir mahkeme iflas davasıyla ilgileniyor.
Şirketten Salı günü yapılan resmi açıklamada ise, "WM Motor'un planlanan yeniden yapılanması, yeniden doğuşunu gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanından stratejik yatırımcılara tanıtılacak" denildi.
Otomobil üreticisi, salgının etkisi, sermaye piyasasındaki durgunluk, hammaddelerdeki büyük fiyat dalgalanmaları ve Ar-Ge için gereken sermayenin elde edilmesindeki aksaklıklar nedeniyle son yıllarda operasyonel bir ikilemde kaldığını bildirdi.
Çinli ikinci el otomobil satıcısı Kaixin Auto Holdings, Eylül ayında WM Motor ile bağlayıcı olmayan bir satın alma ön protokolü açıklamıştı.
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2015 yılında Freeman Shen tarafından kurulan WM Motor, Çin'in yükselen elektrikli araç girişimlerinden Nio, Li Auto ve XPeng'in arasında yer alıyordu. Şirketin yatırımcıları arasında Çinli teknoloji devi Baidu ve Şangay'ın devlete ait varlık düzenleyicisi vardı.
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