Çinli başkonsolos şok etti: Japonya başbakanının o kirli boynunu keseriz!

Japonya'nın en büyük üçüncü kenti Osaka'nın Çin Başkonsolosu Xue Jian'ın, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım büyük bir krizi tetikledi... Xue Jian'ın Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'ye yönelik açıklamaları Japonya ile Çin arasında diplomatik kriz çıkarırken Xue Jian, paylaşımını sildi.

8 Kasım'daki paylaşımda bulunan Çinli diplomat, Takaiçi'nin Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Japonya'nın nasıl bir hamle yapacağına dair bir makaleyi alıntılayarak, "Bize saldıranların o kirli boynunu kesmekten başka çaremiz yok" diyerek Takaiçi'nin boynunu kesmekle tehdit etti.

OLAYA ABD DE KARIŞTI

Çinli diplomat ayrıca daha sonra sildiği paylaşımda "Hadi bakalım! Hazır mısınız" diyerek de Başbakan'a yönelik tehditlerine devam etti. Olay kısa bir süre içinde büyürken, bugün Japonya'dan çok sert bir açıklama geldi. Tokyo, Çinli diplomatın açıklamalarını aşırı derecede uygunsuz bulunduğunu duyururken, Japonya'nın Çin’e nota verdiği de açıklandı.

ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass da Xue'nun Takaiçi ve Japonya halkını tehdit ettiğini söyledi. Glass, "Maskeleri tekrar düştü " dedi.