Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!
Çinli başkonsolos şok etti: Japonya başbakanının o kirli boynunu keseriz!

Çin'in Japonya'da görevli üst düzey isimlerinden Osaka Başkonsolosu Xue Jian'ın sosyal medyada Japonya’nın yeni başbakanı Sanae Takaiçi'ye yönelik "Kirli boynunu keseriz" açıklaması diplomatik kriz çıkardı. Japonya Çin’e nota verdi.

Japonya'nın en büyük üçüncü kenti Osaka'nın Çin Başkonsolosu Xue Jian'ın, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım büyük bir krizi tetikledi... Xue Jian'ın Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'ye yönelik açıklamaları Japonya ile Çin arasında diplomatik kriz çıkarırken Xue Jian, paylaşımını sildi.

8 Kasım'daki paylaşımda bulunan Çinli diplomat, Takaiçi'nin Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Japonya'nın nasıl bir hamle yapacağına dair bir makaleyi alıntılayarak, "Bize saldıranların o kirli boynunu kesmekten başka çaremiz yok" diyerek Takaiçi'nin boynunu kesmekle tehdit etti.

OLAYA ABD DE KARIŞTI

Çinli diplomat ayrıca daha sonra sildiği paylaşımda "Hadi bakalım! Hazır mısınız" diyerek de Başbakan'a yönelik tehditlerine devam etti. Olay kısa bir süre içinde büyürken, bugün Japonya'dan çok sert bir açıklama geldi. Tokyo, Çinli diplomatın açıklamalarını aşırı derecede uygunsuz bulunduğunu duyururken, Japonya'nın Çin’e nota verdiği de açıklandı.

ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass da Xue'nun Takaiçi ve Japonya halkını tehdit ettiğini söyledi. Glass, "Maskeleri tekrar düştü " dedi.

 

