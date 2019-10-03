Çinko nedir ? Çinko eksikliğinde neler yenmelidir ? Çinko eksikliği nelere yol açar ? Büyüme ve gelişim, bağışıklık sistemi, nörolojik fonksiyon ve üreme fonksiyonlarında önemli rol oynayan ve en çok kaslar, karaciğer, böbrekler ve gözlerde yer alan çinko minarellerigünlük oranın altında alındığında çinko eksikliği olur.

Çinko eksikliğinde; Duyusal ve sinirsel değişiklik meydana gelir. Testesteron hormonunda azalma görülür. Çocuklarda gelişme geriliği görülür. Sık sık enfeksiyonlara maruz kalınır. Deride bozulmalar meydana gelir. İştah kesilmesi görülür. Karanlığa karşı uyum bozukluğu yaşanır. Yaraların iyileşmesinde gecikmeler görülür. Tat alma duyusunda bozukluk görülür. Saç dökülmeye başlar. Zihinsel bozukluk baş gösterir. Çinko hangi besinlerde bulunur? Hindi Eti Kuzu Eti Kabak Çekirdeği Sarımsak Yer Fıstığı Dana Karaciğeri Ispanak Beyaz Mantar Kakao Yumurta Sarısı Bezelye Susam Dana Eti Fasulye ve Barbunya Sağlıklı Günler.

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