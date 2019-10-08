Çin'in toplama kampından yürek yakan görüntüler! İslam dünyası nerede? Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir toplama kampında drone yardımıyla çekilen görüntüler, Uygur Türkleri'nin uğradığı zulmü yeniden gözler önüne serdi. BBC Internatıonal tarafından yayımlanan video yürekleri dağladı.

Taha Emre Özdemir Ankara Doğu Türkistan'da 30 milyon Müslümanı ateist olmaya zorlayan Çin, toplama kamplarında Uygur Türkleri'ne zulmetmeye devam ediyor. CNN International, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir toplama kampında drone yardımıyla çekilen videoyu yayımladı. Elleri arkadan kelepçeli, gözleri bağlı... Yürekleri sızlatan görüntülerde Çinli polislerin gözleri bağlı Uygur Türkleri'ni diz çöktürdükleri görünüyor. Elleri de arkadan kelepçelenen Müslüman Uygurlular, bir süre sonra polisler eşliğinde işkence odalarına götürülüyor. Çocukları ailelerinden alarak yetimhanelere yerleştiriyorlar! Çin, Uygurluların çocuklarını da ailelerinden alarak yetimhanelere yerleştiriyor. İsimleri değiştirilen çocuklara 'yetim' adı verilerek yeni kimlik belgeleri düzenleniyor. Yetimhanelere alınan çocuklar Mao'cu olarak yetiştiriliyor. Çin, İslam'ın bin yıllık cephesi Türkistan'ı zulüm mahşerine çevirirken, İslam Dünyası ile medyanın zulüm karşısındaki sessizliği de devam ediyor.

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