Çin'in 144 saatlik vizesiz geçiş politikası 37 sınır kapısında geçerli
Çin Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan duyuruya göre, Çin’in Henan eyaletinde yer alan Zhengzhou Havalimanı’nda 144 saatlik vizesiz geçiş politikası uygulanmaya başladı.
Bu politikadan faydalanan yabancı turistler eyalet genelinde seyahat edebilecek. Yunnan eyaletinde uygulanan 144 saatlik vizesiz geçiş politikasının kapsamı ise eyaletin başkenti Kunming’den Lijiang, Yuxi, Pu’er, Chuxiong, Dali, Xishuangbanna, Honghe ve Wenshan dahil 9 idari alanı kapsayacak şekilde genişletildi.
Duyuruya göre, Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, Lijiang Sanyi Uluslararası Havalimanı ve Mohan Demiryolu Sınır Kapısı da 144 saatlik vizesiz geçiş politikası kapsamında hizmet verecek.
Şu ana kadar Çin’in 37 sınır kapısında 144 saatlik vizesiz geçiş politikası uygulandığı belirtiliyor.