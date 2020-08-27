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Dünya Çin'i ABD ile tehdit etti: Gemimize saldırırsa Washington'ı ararız
Dünya

Çin'i ABD ile tehdit etti: Gemimize saldırırsa Washington'ı ararız

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Filipin gemilerine saldırmak için harekete geçmesi durumunda ABD'yi arayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:46:00 -
Çin'i ABD ile tehdit etti: Gemimize saldırırsa Washington'ı ararız

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Çin yönetimini ABD ile tehdit etti. Locsin Filipinler'in Çin'in "yasadışı provokasyonlar" olarak nitelendirdiği bölge üzerinde hava devriyelerine devam edeceğini açıkladı.

2016 yılında bir uluslararası mahkemenin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarının çoğuna karşı karar vermesini hatırlatan Locsin, "Buna yasadışı provokasyon diyebilirler, fikirlerini değiştiremezsiniz" dedi.

Çin'in Filipinlere yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin konuşan Loscin, "Filipinli bir donanma gemisine saldırı benzeri bir şey olursa, o zaman Washington DC'yi arayacağım anlamına gelir" diye konuştu.

Duterte uyarmıştı

Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Çin'in bölgede artan askeri faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirmişti. Duterte yaptığı açıklamada, "Tarafları gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklara uymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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