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Yerel Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Japon kara sularını ihlal ettiği iddia edildi
Yerel

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Japon kara sularını ihlal ettiği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2024-04-07 06:56:00 -
Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Japon kara sularını ihlal ettiği iddia edildi

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları civarında Japon kara sularını ihlal ettiği iddia edildi. Bu gelişme, bölgedeki deniz yetki alanları üzerindeki gerilimi artırabilir. İki ülke arasındaki bu tür ihlallerin ardından diplomatik gerginlikler yaşanması olağandır. Konuyla ilgili olarak tarafların nasıl bir adım atacağı ve ilişkilerin seyri önemle takip edilmektedir.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'nın açıklamasına göre, Uotsuri ve Minami-koji adalarına yaklaşarak bölgede 31 saat kalan Çin'e ait gemiler, Japon sahil güvenliğinin uyarılarının ardından ayrıldı.

Devlet Televizyonu NHK'nin aktardığına göre son olay, Senkaku etrafında Çin'e ait unsurların bu yıl içinde 8. kez Japon kara sularını ihlali olarak kayda geçti.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in hak iddia ettiği, kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

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