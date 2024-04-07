Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Japon kara sularını ihlal ettiği iddia edildi

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları civarında Japon kara sularını ihlal ettiği iddia edildi. Bu gelişme, bölgedeki deniz yetki alanları üzerindeki gerilimi artırabilir. İki ülke arasındaki bu tür ihlallerin ardından diplomatik gerginlikler yaşanması olağandır. Konuyla ilgili olarak tarafların nasıl bir adım atacağı ve ilişkilerin seyri önemle takip edilmektedir.