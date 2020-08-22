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Dünya Çin’den yeni Doğu Türkistan hamlesi! Savaş uçakları bölgede
Dünya

Çin’den yeni Doğu Türkistan hamlesi! Savaş uçakları bölgede

Çin, Müslüman Türklere zulmettiği Doğu Türkistan’da savaş uçakları konuşlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:46:00 -
Çin’den yeni Doğu Türkistan hamlesi! Savaş uçakları bölgede

Dow Network'ün aktardığı bilgilre göre komünist Çin yönetimi, hava kuvvetleri filosundaki çok sayıda savaş uçağını Doğu Türkistan’a konuşlandırdı.

TurkistanPress'in haberine göre, Çin Hava Kuvvetlerinin Hotan'daki havaalanına J-20 savaş uçaklarının konuşlandırdığı, çekilen uydu görüntüleriyle doğrulanmış oldu.

Uydular tarafından Doğu Türkistan’da ilk kez faal durumdaki savaş uçaklarının görüntülendiği bildirildi. Bölgeye gönderilen savaş uçaklarının sayısında dair bilgi verilmedi.

Mepanews’teki habere göre, komünist Çin'in 5’inci nesil geliştirilmiş J-20 savaş uçaklarını, Hotan’a Gansu'daki bir askeri üsten göndermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bununla birlikte, son zamanlarda Doğu Türkistan'daki çeşitli havalimanlara J-16 ve H-6 savaş uçaklarının yerleştirildiği de bilinirken, Çin ile Hindistan sınır bölgesindeki Dakhan'a 233 km uzaklıkta olan Hoten sınır noktasının, Çin’in Doğu Türkistan’daki askeri hava üs merkezlerinden biri olduğu belirtiliyor.

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