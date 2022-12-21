Çin’den uçuş ve vizede yeni karar

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında bir gazetecinin Çin’in yakın zamanda yurt dışından Çin’e gelenlere yönelik karantina uygulamasında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine dair sorusunu yanıtladı.

Sözcü, KOVİD-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana geçen üç yılda, Çin’in salgın önleme ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı koordineli olarak gerçekleştirdiğini, iş birliği ve ortak kazanç ilkesine bağlı kalarak, iş ve üretimin yeniden başlatılması konusunda tüm dünyada öncülük ettiğini, yüksek seviyeli dışa açılmayı ilerlettiğini kaydetti.

Sözcü, Çin’in hızlı kanalları açarak vize politikasını düzeltmek, uluslararası uçuşları düzenli olarak arttırmak gibi yöntemlerle, personel değişimine kolaylık sağladığını, küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin istikrarının korunmasına önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.