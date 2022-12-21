  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li başkan döküldü! Uluslararası karar vericiler böyle mi istiyor?

ABD, Avrupa, FETÖ hepsi İmamoğlu’nu destekliyor! Karanlık odakların adayı İsrail’de destek verdi

Erdoğan cevabı yapıştırdı! Bay Kemal'in 'baba-oğul gibiyiz' sözlerine müthiş kapak

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Sözde komutan da dahil 8 terörist yakalandı

HDP'li vekiller terörist elebaşısı Abdullah Öcalan için oturma eylemi başlattı!

Başkan Erdoğan asgari ücret için tarih verdi: Bakanımla görüşüp...

‘Tahminlerimde en fazla 1 lira yanılmışımdır' diyen AK Partili isim yeni asgari ücreti açıkladı

CHP’de İmamoğlu antipatisi artıyor

İbrahim Kalın'dan Taliban'a "üniversite" tepkisi!

Elon Musk'ın Tesla'sından Türkiye hamlesi! 'Yardım etmek ister misiniz?' diye sorarak duyurdular
Dünya Çin’den uçuş ve vizede yeni karar
Dünya

Çin’den uçuş ve vizede yeni karar

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin’in zamana ve duruma göre sınır ötesi görev yapan personele daha fazla kolaylık sağlayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 17:38:00 -
Çin’den uçuş ve vizede yeni karar

Yeni Akit  Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında bir gazetecinin Çin’in yakın zamanda yurt dışından Çin’e gelenlere yönelik karantina uygulamasında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine dair sorusunu yanıtladı.

Sözcü, KOVİD-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana geçen üç yılda, Çin’in salgın önleme ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı koordineli olarak gerçekleştirdiğini, iş birliği ve ortak kazanç ilkesine bağlı kalarak, iş ve üretimin yeniden başlatılması konusunda tüm dünyada öncülük ettiğini, yüksek seviyeli dışa açılmayı ilerlettiğini kaydetti.

Sözcü, Çin’in hızlı kanalları açarak vize politikasını düzeltmek, uluslararası uçuşları düzenli olarak arttırmak gibi yöntemlerle, personel değişimine kolaylık sağladığını, küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin istikrarının korunmasına önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23