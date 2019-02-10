Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!

Abdurrehim Heyit'in vefatı üzerine Türkiye'nin Çin'e gönderdiği notaya yanıt geldi. Çin, Uygur Türklerine yönelik baskı ve zulüm politikalarını inkar ederken "Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ilgili açıklamaları tamamen gerçek dışıdır." açıklaması yaptı

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ilgili açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Çin tarafı buna şiddetle karşı çıkmaktadır. 20. yüzyılın 90’lı yıllarından itibaren, Çin’in içinde ve dışında bulunan "üç şer güç" (etnik bölücülük, dini aşırıcılık, şiddet ve terör),Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde binlerce şiddet ve terör olayı planlayıp düzenleyerek çok sayıda masum vatandaşın hayatını kaybetmesine, yüzlerce polisin şehit düşmesine ve sayılamayacak kadar mal kaybına yol açmıştır. Bu teröristlerin bu vahim suç eylemleri, sadece Xinjiang’nın huzurunu ve dayanışmasını bozmakla kalmayıp aynı zamanda Xinjiang’daki tüm etnik gruplara mensup vatandaşların yaşam, sağlık, mülkiyet ve gelişme hakları gibi temel insan haklarını da zedelemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kabul etmediler

Uygur Türklerinin tutulduğu kampların toplama kampı olmadığının savunulduğu açıklamada; "Mesleki eğitim merkezleri kesinlikle Türk tarafının ifade ettiği gibi "toplama kampları" değillerdir. Mesleki eğitim merkezlerinin en önemli hedefi, terör ve aşırıcılıkla mücadeledir; ana programları "üç öğrenme ve bir giderme" olarak özetlenen bu merkezlerin amacı ulusal dili, hukuki bilgileri ve mesleki becerileri öğrenme ve aşırıcılığı gidermedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin açıklaması

Dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, toplama kampında tutulan Uygur Türkü halk ozanı Abdurrehim Heyit'in ölümüyle ilgili bir açıklama yapmış, açıklamada "Abdurrehim Heyit'i ve Türk ve Müslüman kimliğine sahip çıkmak uğruna hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle, Çin makamlarını Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumu ve BM Genel Sekreterini de Sincan bölgesindeki insanlık trajedisinin sona erdirilmesi için etkin adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.