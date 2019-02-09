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Çin'den tüm dünyaya Venezuela çağrısı!

Çin, Venezuela’daki sorunların yalnızca barışçıl diyalog ve siyasi yollarla aşılabileceğini belirterek, uluslararası toplumun bu yöndeki çabalarını desteklediklerini bildirdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:07
Çin'den tüm dünyaya Venezuela çağrısı!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, "Çin, Venezuela’nın iç işlerinin Venezuela halkı tarafından anayasa ve hukuk çerçevesinde barışçıl diyalog ve siyasi kanalla çözülmesi gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği öncülüğünde, Venezuela'daki siyasi krize ilişkin kurulan Uluslararası Temas Grubuna işaret eden Hua, Venezuela meselesinin barışçıl çözümünde tüm taraflara yapıcı rol oynama çağrısında bulundu.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay gibi ülkelerin oluşturduğu Uluslararası Temas Grubu üyeleri, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da hafta içinde bir araya gelerek, Venezuela'da özgür, şeffaf ve güvenilir seçim çağrısı yapmıştı.

Venezuela'daki kargaşa

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:07
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