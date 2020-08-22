Çin'den şok eden koronavirüs aşısı hamlesi

Dünyayı esir alan ve yüzbinlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de ilginç bir gelişme yaşandı. Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi tarafından geliştirilen "koronavirüs aşı adayının" klinik denemelerinin yapılmasına onay verildi.

Söz konusu aşı, bağışıklık sistemini aktifleştirmek için canlı mikroorganizmaların kullanılması yöntemi olarak bilinen "biyoterapi" metoduyla geliştirildi.

"Böcek hücreleri" aşı için gerekli proteinleri yetiştirmek ve saflaştırmak için kullanılırken aşı geliştirme sürecinde hangi böceklerin hücrelerinin kullanıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Aşı, maymun ve fareler üzerinde yapılan denemelerde virüse karşı koruyucu etki gösterirken yan etki görülmedi.