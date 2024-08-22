Çin'den olay olacak uçak gemisi! Elektromanyetik uçak fırlatma sistemli...

Çin’in Haziran 2022’de suya indirilen ve testlerine Mayıs 2024’te başlayan uçak gemisi Fujian, elektromanyetik uçak fırlatma sistemi ile donatılmış ilk uçak gemisi olmasıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 80 bin tonluk deplasmana sahip olan Fujian, uçakların kalkışında kayakla atlama rampaları kullanan seleflerinden daha büyük ve daha yetenekli.

Fujian’ın KJ-600 hava erken uyarı uçağı gibi daha ağır uçaklar da dahil olmak üzere daha geniş bir uçak yelpazesini fırlatmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda uçakların daha ağır yüklerle kalkış yapmasını sağlıyor. Bu teknoloji, J-15’in gelişmiş versiyonlarını ve yeni nesil J-35 gizli savaş uçaklarını içermesi beklenen uçak gemisinin hava muharebesini güçlendirmesi beklenmekte.

Fujian şu anda tahrik sistemleri, güç üretim sistemleri ve entegre muharebe sistemlerini test etmeyi amaçlayan bir dizi zorlu deniz denemesinden geçiyor.

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Fujian şu anda, güç üretim sistemleri ve entegre muharebe sistemlerini test etmesi aşamasında. Bu denemelerin 2025’e kadar devam etmesi bekleniyor ve kısa bir süre sonra tam operasyonel kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Jiangnan Tersanesi’nde inşasına başlayan Type-003 Fujian, Amerikan ve Fransız uçak gemileri dışında dünyada ilk CATOBAR (Mancınık Destekli Kalkış Bariyer Durdurmalı İniş) prensibini kullanacak ilk uçak gemisi olacak. CATOBAR sistemli batılı uçak gemilerinden farklı olarak Fujian’da nükleer değil, buhar türbin makinalar bulunuyor.

FUJİAN UÇAK GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Çin Fujian ve ilerleyen yıllarda hizmete alınacak gemilerde kullanılmak üzere kendi elektromanyetik katapult sistemini geliştirdi. 17 Haziran 2022 tarihine denize indirilen Fujian uçak gemisi, 1 Mayıs 2024 tarihinde seyir testlerine başladı. Geminin 2025’te ya da en geç 2026’da hizmete alınması öngörülüyor. Fujian’da toplam üç adet uçak kalkış noktası bulunuyor. Bu katapultlar sayesinde J-35 ve J-15T savaş uçaklarının yanı sıra KJ-600 AWACS (Havadan Erken Uyarı ve İhbar) uçakları da kalkış yapabilecek.