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Çin’den İslamı bitirme andıcı!

Maocu Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da yaşayan Müslümanlara karşı uyguladığı zulüm artarak devam ediyor. Müslüman Türkleri yozlaştırarak etnik ve dini kimliklerini ellerinden almak isteyen Çin yönetiminin geçtiğimiz ay yayınladığı gizli genelge gün yüzüne çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
Çin’den İslamı bitirme andıcı!

Çin Merkez Yönetimi ile sözde Uygur Özerk bölgesel yönetimince hazırlanan bu gizli belgelere göre Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Uygurların, Kazakların ve diğer Müslüman toplumların dini inançlarını ve dini yaşantılarını nasıl kontrol edilerek yönetileceği hakkında maddeler yer aldı. Söz konusu belgede genelgede yer alan hususlara karşı gelenlerin sert tedbirler ve ağır cezalandırmalarla cezalandırılacağı dile getirildi.

İŞTE İSLAM DÜŞMANLIĞI GENELGESİNİN MADDELERİ

Çin sınırları içinde yaşayan ve İslam inancına bağlı bölgelerdeki Halkın Çin kültür ve medeniyetinden uzaklaşmaması ve bu Çin değerlerinin yok edilmesine yönelik her türlü  düşünce ve eylemlere karşı gerekli önlemlerin alınması

İslam dinine ait ibadetlerin yerine getirileceği ve dini faaliyetlerin yürütüleceği alanlar olan  yeni Mescit ve Camilerin ve benzer dini mekanlarının inşa edilmesi kesinlikle yasaktır ve bu konuda  her türlü tedbirler alınacaktır.

Dini inançlara göre dini içerikli giyim kuşam ve kıyafetlerin giyilmesi ve  kullanılması  yasaktır.

Dini faaliyetler ile İslam dininin gereği olan dini içerikli örf adetlerin yerine getirilmesi mutlaka engellenecektir.

Dini içerikli  konuların  eğitim ve öğretimi  kesinlikle yasaktır. Özellikle İslam itikadının öğrenilmesinde esas olan Arap dilinin öğrenilmesine ve öğretilmesine  yani “Araplaşmaya” kesinlikle izin verilmeyecektir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Arap ve İslam Ülkelerindeki Büyükelçilikleri, Konsoloslukları ve Dış Temsilcilikleri bulundukları ülkelerde din öğretimi gören Çin vatandaşı Müslüman öğrencileri sürekli ve etkin şekilde kontrol, ve takip edecek ve  onların Çin yasalarına göre yönlendirilmeleri için gerekli tedbirleri alacaklardır.

ÇHC. Dış Temsilcilikleri bulundukları Müslüman Ülkelerde Din öğretimi gören Çin Uyruklu öğrencilere yönelik ÇKP öğretileri ile Sosyalist ideolojilerin öğretilmesi ve pekiştirilmesi hizmetlerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
  1. Çin Merkez Yönetimi
  2. Doğu Türkistan

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