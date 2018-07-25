Çin’den İslamı bitirme andıcı!

Çin Merkez Yönetimi ile sözde Uygur Özerk bölgesel yönetimince hazırlanan bu gizli belgelere göre Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Uygurların, Kazakların ve diğer Müslüman toplumların dini inançlarını ve dini yaşantılarını nasıl kontrol edilerek yönetileceği hakkında maddeler yer aldı. Söz konusu belgede genelgede yer alan hususlara karşı gelenlerin sert tedbirler ve ağır cezalandırmalarla cezalandırılacağı dile getirildi.

İŞTE İSLAM DÜŞMANLIĞI GENELGESİNİN MADDELERİ

Çin sınırları içinde yaşayan ve İslam inancına bağlı bölgelerdeki Halkın Çin kültür ve medeniyetinden uzaklaşmaması ve bu Çin değerlerinin yok edilmesine yönelik her türlü düşünce ve eylemlere karşı gerekli önlemlerin alınması

İslam dinine ait ibadetlerin yerine getirileceği ve dini faaliyetlerin yürütüleceği alanlar olan yeni Mescit ve Camilerin ve benzer dini mekanlarının inşa edilmesi kesinlikle yasaktır ve bu konuda her türlü tedbirler alınacaktır.

Dini inançlara göre dini içerikli giyim kuşam ve kıyafetlerin giyilmesi ve kullanılması yasaktır.

Dini faaliyetler ile İslam dininin gereği olan dini içerikli örf adetlerin yerine getirilmesi mutlaka engellenecektir.

Dini içerikli konuların eğitim ve öğretimi kesinlikle yasaktır. Özellikle İslam itikadının öğrenilmesinde esas olan Arap dilinin öğrenilmesine ve öğretilmesine yani “Araplaşmaya” kesinlikle izin verilmeyecektir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Arap ve İslam Ülkelerindeki Büyükelçilikleri, Konsoloslukları ve Dış Temsilcilikleri bulundukları ülkelerde din öğretimi gören Çin vatandaşı Müslüman öğrencileri sürekli ve etkin şekilde kontrol, ve takip edecek ve onların Çin yasalarına göre yönlendirilmeleri için gerekli tedbirleri alacaklardır.

ÇHC. Dış Temsilcilikleri bulundukları Müslüman Ülkelerde Din öğretimi gören Çin Uyruklu öğrencilere yönelik ÇKP öğretileri ile Sosyalist ideolojilerin öğretilmesi ve pekiştirilmesi hizmetlerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir.