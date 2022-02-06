Çin'den flaş Pakistan kararı

Yeni Akit Ankara

Xi görüşmede yaptığı konuşmada, 2021 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü kutlandığını hatırlatarak, Çin’in Pakistan’la birlikte daha sıkı bir kader ortaklığı oluşturup iki halka refah getirmenin yanı sıra, bölgesel işbirliği ve dünya barışına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Xi, dünyanın kargaşa ve değişimlerle karşı karşıya bulunduğu bir ortamda Çin-Pakistan ilişkilerinin daha büyük önem taşıdığına işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çin, Pakistan tarafının bağımsızlığı, egemenliği ve saygınlığını korumasını, terörizmle mücadele etmesini desteklemeye kararlı. Pakistan ile kalkınma stratejilerini kenetleyerek Çin-Pakistan ekonomik koridoru gibi büyük projelerin sorunsuz şekilde hayata geçirilmesini sağlamaya, Pakistan’daki sanayileşme sürecini desteklemeye hazır. Ayrıca, Pakistan ile Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı mekanizmalardaki eşgüdümü artırarak, adaletli sesini çıkarmaya, dünya barışı ve istikrarını korumaya isteklidir. İki taraf, insanlığın kader ortaklığının tesisine katkı sağlamalıdır”

Khan: Pakistan her zaman Çin’in yanında olacak

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’nın hayranlık verici açılış töreninin kendisinde derin izlenim bıraktığına dikkat çekerek, ülkesinin salgınla mücadelesine sağladığı yardımlar için Çin’e teşekkür etti. Khan, hiç bir gücün Çin’in ilerleme adımlarını engelleyemeyeceğini söyleyerek, Pakistan’ın her zaman Çin’in yanında olacağını kaydetti. Khan, Çin-Pakistan ekonomik koridorunun 2. aşamasını hızlandıracaklarını, Afganistan gibi bölgesel sorunlar üzerine Çin’le eşgüdümü pekiştireceklerini dile getirdi.