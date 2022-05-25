Çin'den flaş 'Elon Musk' hamlesi! Starlink uydularını yok etmek için...

Ukrayna'daki çatışmalar tüm hızıyla devam ederken devreye alınan silahlar ve sistemler savaşın geçirdiği dönüşümü gözler önüne seriyor.

Çin harekete geçti: Elon Musk'ın Starlink uydularını yok edecek silah geliştiriyor

Savaşın ilk haftalarında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istemişti.

Musk bu çağrıya olumlu yanıt vermiş ve hızlı internet erişimine kavuşan Ukrayna 'bilgi savaşı'ndan önemli bir avantaj sağlamıştı.

Ukrayna'da kullanıma sunulan Starlink ile ilgili Çin'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

SİSTEMİ YOK ETME PLANLARI YAPILIYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Çinli askeri araştırmacılar, Pekin'in Çin ulusal güvenliği için bir tehdit olarak görmesi durumunda Elon Musk'ın Starlink uydu sistemini yok etme planları yapıyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan makalede, Çin'in Dünya yörüngesindeki her bir Starlink uydusunu izlemek ve gerekirse yok etmek için yetenekler geliştirmesi gerektiğini bilgisine yer verildi.

Çalışma, Pekin İzleme ve Telekomünikasyon Enstitüsü'nde araştırmacı olan Ren Yuanzhen tarafından yönetildi.

Yerel hakemli Modern Defence Technology dergisinde yayınlanan makalede şu ifadelere yer verildi;

'Bazı Starlink uydularının işlevlerini kaybetmelerini ve takımyıldızın işletim sistemini yok etmelerini sağlamak adına yumuşak ve sert yok etme yöntemlerinin bir kombinasyonu uygulanmalıdır.'

Daily Mail'in haberine göre, Pekin binlerce uyduyu yok etmenin uygun maliyetli yollarını arıyor.

Şirket, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Starlink uydu projesini 2015 yılında başlatan SpaceX'in uyduları kimi zaman bu görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI İLE ANLAŞMA

Öte yandan SpaceX, askeri kullanımları geliştirmek için ABD Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.

Bu kapsamda SapceX, Dünya atmosferindeki sesin beş katı hızda hareket eden hipersonik silahları tespit edebilen ve takip edebilen hassas araçların geliştirilmesi de dahil olmak üzere Starlink platformunu askeri amaçlarla kullanmak için ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışacak.

HEDEF HİPERSONİK FÜZELER

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı geçtiğimiz aylarda ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silahı test ettiklerini duyurmuştu.

Söz konusu test Rusya ve Çin'in geliştirdiği benzer silahların tanıtılmasının ardından gerçekleşmişti.

Çin'in hipersonik füze denemesi sonrası ABD’nin bu alanda, rakiplerinin gerisinde kaldığı değerlendirmeleri yapılmıştı.