THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Çin'den flaş açıklama! Ertelenebilir

Çin'den yapılan açıklamaya göre, 5B roketininin fırlatma platformunun üretimindeki gecikme nedeniyle test uçuşunun gecikeceği bildirildi.

05 Ekim 2018 Cuma 22:10
Çin'den flaş açıklama! Ertelenebilir

Çin'in dünya yörüngesine kurmayı planladığı uzay istasyonunun, ana parçayı taşıyacak ağır yük roketinin test uçuşundaki gecikme nedeniyle ertelenebileceği bildirildi.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun gazetesine açıklama yapan projenin Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, Long March 5B roketininin fırlatma platformunun üretimindeki gecikme nedeniyle roketin 2019'un ilk yarısında planlanan test uçuşunun gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

Long March 5B'nin, uzay istasyonunun "Tinahe" adı verilen 20 tonluk çekirdek modülünü 2020'de dünya yörüngesine taşıması planlanıyordu.

Roketin test uçuşunun ötelenmesinin uzay istasyonunun kurulumunun da ertelenmesine yol açacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:10
  1. Ordu
  2. Çin
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama!
    1. Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 16..
    2. İki Avrupa ülkesinden önemli anlaşma!
    3. Terör örgütü avukatı Ömer Kavili..
    4. Gençlerbirliği geri dönüyor! 8'de 8..
    5. ABD kıskacındaki Hindistan'dan flaş..
    6. Prof. Dr. Hamdi Okur: İmam hatiplik..
    7. Suyu cam şişeden için!
    8. Kükürtlü sabununun faydaları nelerdir?..
    9. İnatlaşma hastalık mı?
    10. Maaşlarını alamayan işçiler bakın ne..
    11. Emziren anneler baharatlı yiyecekler..
    12. Sırt üstü yatanlar dikkat!
    13. İran'dan Netanyahu'ya sert yanıt!
    14. Çocuk diyabetine karşı temkinli olun
    15. Yandaş olunca suç değil! "İsmail..
    16. Cengiz Ünder'e dev talip! Tam 60..
    17. Donald Trump'ın sinsi planı! Sınır..
    18. Terör devleti İsrail 2 çocuğu vurdu!
    19. Devrilen traktörün altında kalan genç..
    20. Radyasyon delip geçiyor
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı