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Dünya Çin’den dünya dengelerini değiştirecek teklif!
Dünya

Çin’den dünya dengelerini değiştirecek teklif!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:36:00 -
Çin’den dünya dengelerini değiştirecek teklif!

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Güneydoğu Asya’nın nükleer silahlardan arındırılması anlaşmasının protokolünü imzalayan ilk ülke olmaya hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Devlet Konseyi Üyesi olan Qin Gang, Beijing’de ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile bir araya geldi. Qin Gang, görüşmede yaptığı konuşmada, Çin’in ASEANla birlikte dayanışma ve ortak kazancı teşvik etmeye ve bölgesel güvenlik ile istikrarı korumaya kararlı olduğunu belirtti.

Qin Gang, Çin ve ASEAN’ın barış içinde bir arada yaşama yolunu geliştirdiğini hatırlatarak, Çin’in ASEAN’la birlikte Birleşmiş Milletler Şartı ve ilkeleri, ayrıca Güneydoğu Asya Dostluk ve İş Birliği Anlaşması doğrultusunda bölgenin güvenliği ve istikrarını korumaya hazır olduğunu vurguladı. Qin Gang, Çin’in ASEAN’la öncelikli alanlarda karşılıklı yarara dayalı iş birliği geliştireceğini, ASEAN’la birlikte Doğu Asya ekonomisine yeni motivasyon kazandıracağını kaydetti.

ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn da ASEAN’ın iyi bir ortağı olan Çin’le her alandaki iş birliğini güçlendirmeye, serbest ticaret bölgesinin 3.0 versiyonuna ve Güney Çin Denizi’nde tarafların angajman kurallarına ilişkin müzakereleri hızlandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

2023 yılı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in ortaya koyduğu, Çin-ASEAN kader ortaklığı inisiyatifinin 10. ve Çin’in Güneydoğu Asya Dostluk ve İş Birliği Anlaşması’na katılımının 20. yıldönümü.
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