Çin’den drone’lara karşı yeni güç: Hurricane 3000 sahneye çıktı

Çin, insansız hava araçlarına karşı geliştirdiği yeni nesil savunma sistemlerinden biri olan Hurricane 3000 mikrodalga silahına ilişkin yeni detayları kamuoyuyla paylaştı. Kamyona monte edilen sistemin, 3 kilometreden daha uzun menzilde drone ve drone sürülerini etkisiz hale getirebildiği belirtiliyor. Bu özellik, Hurricane 3000’i ABD’deki benzer sistemlerin önüne taşıyabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Sistem, geçtiğimiz eylül ayında Çin’de düzenlenen geniş çaplı askeri geçit töreninde kısa süreliğine sergilenmiş, ancak o dönemde teknik özelliklerine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Bu sessizlik, devlet kontrolündeki savunma sanayi şirketi Norinco’nun yeni bilgiler paylaşmasıyla bozuldu.

“3 kilometrenin üzerinde etkin menzil”

Norinco uzmanı Yu Jianjun, Hurricane 3000’in özellikle hafif ve küçük insansız hava araçları ile drone sürülerine karşı tasarlandığını vurguladı. Yu’ya göre sistemin etkin önleme menzili 3 kilometreyi aşıyor ve bu durum Hurricane 3000’i hem Çin içinde hem de uluslararası alanda benzer sistemlerin ön sıralarına taşıyor.

Bu menzil doğrulanırsa, Hurricane 3000 yalnızca nokta savunmasıyla sınırlı kalmayarak geniş alan reddi kabiliyeti kazanmış olacak. Uzmanlara göre bu da sistemi önceki mikrodalga silahlarına kıyasla daha stratejik bir konuma getiriyor.

“Demir üçgen” savunma konsepti

Yu Jianjun, Hurricane 3000’in tek başına çalışabildiği gibi lazer silahları ve geleneksel topçu sistemleriyle entegre şekilde de kullanılabildiğini belirtti. Bu yapı, drone karşıtı savunmada bir “demir üçgen” olarak tanımlanıyor.

Sistem; nokta savunması, sınır ve kıyı güvenliği ile şehirlerde kamu güvenliği gibi farklı alanlarda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Önce radarlarla hedefler tespit ediliyor, ardından elektro-optik sensörlerle görsel doğrulama sağlanıyor. Son aşamada ise yüksek güçlü mikrodalgalar devreye girerek hedefleri neredeyse anında devre dışı bırakıyor.

Düşük maliyet, yüksek dayanıklılık

Füze ve top sistemlerinden farklı olarak, yüksek güçlü mikrodalga silahlarının atış kapasitesinin fiilen sınırsız, hedef başına maliyetinin ise oldukça düşük olduğu ifade ediliyor. Ayrıca yan hasar riskinin de ciddi ölçüde azaltıldığı belirtiliyor.

Norinco’nun hedefi yalnızca drone’larla sınırlı değil. Şirket, bu teknolojiyi düşman haberleşme ağlarının bozulması, havadan keşif faaliyetlerinin engellenmesi ve hassas güdümlü mühimmatın etkisiz hale getirilmesi gibi alanlara da taşımayı planlıyor.

Binlerce atışta hasar oluşmadı

Çinli araştırmacılara göre Hurricane 3000, yoğun kara testleri sırasında 5 binden fazla tam güçlü mikrodalga atışı gerçekleştirdi. Testlerde dalga formunun kararlılığını koruduğu ve sistemde herhangi bir kendi kendine hasar oluşmadığı iddia edildi.

Bu verilerin doğrulanması halinde, Çin’in yüksek güçlü mikrodalga silahlarının geliştirilmesindeki en zorlu aşamalardan birini geride bıraktığı yorumları yapılıyor. Yetkililer ise sistemin halen ek testlerden geçirildiğini vurguluyor.