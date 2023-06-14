Çin’den Arap ülkeleri hamlesi

Suudi Arabistan, Riyad’da toplanan 10’uncu Çin-Arap Ekonomik Forumu’nun birinci gününde Çin ile Arap dünyası arasında milyarlarca dolarlık yatırım anlaşması imzalandığını açıkladı. Yatırım anlaşmasının en büyük kalemini 5.6 milyar dolarla Çinli elektrikli ve sürücüsüz otomobil üreticisi Human Horizons ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı arasında atılan imzalar oluşturuyor.

Söz konusu konferans, Suudi Yatırım Bakanlığının bildirdiğine göre, iki gün boyunca 3 bin 500'den fazla Çinli ve Arap iş insanını bir araya getiriyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Ben Farhan forumun açılışında Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik bağların sağlamlığını vurguladı; bu gerçeği Beijing'in, yeni ipek yolu projesi çerçevesinde bölgeye gittikçe artan bir yoğunlukla yaptığı yatırımlarla gerekçelendirdi. Forumun, ortak bir gelecek inşa etmek ve her iki taraf halkı için yararlı yeni bir dönemi başlatmak için bir fırsat olduğunun altı çizildi.

Çin, Ortadoğu’da hem ekonomik düzlemde hem de diplomatik ve politik düzlemde gittikçe daha çok angaje oluyor. Nitekim geçtiğimiz mart ayında, bölgenin yıllardır kavgalı iki büyük devleti olan İran ile Suudi Arabistan arasında tarihsel bir yakınlaşmaya aracılık etmişti.