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Dünya Çin'den Antalya Zirvesi’ne ilişkin jet açıklama!
Dünya

Çin'den Antalya Zirvesi’ne ilişkin jet açıklama!

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Ukrayna-Türkiye-Rusya üçlü dışişleri bakanları toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Çin tarafının, toplantının Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne olumlu katkı sağlamasını ümit ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:06:00 -
Çin'den Antalya Zirvesi’ne ilişkin jet açıklama!

 YENİ AKİT  ANKARA  

Zirveye ilişkin TRT haber muhabirinin sorusunu yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin tarafının Ukrayna-Türkiye-Rusya üçlü dışişleri bakanları toplantısı da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna barışına çözüm arayan tüm diplomatik çabaları olumlu karşıladığını vurguladı.

En yüksek seviyeli görüşme

Bunun Rusya-Ukrayna çatışmasından bu yana gerçekleştirilen en yüksek seviyeli görüşme olduğuna dikkat çeken Zhao, ilgili tarafların karşılıklı saygı ilkesine dayanarak aynı yönde ilerleyip ciddiyetle müzakereyi yürütmesi arzusunu dile getirdi.

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