Çin'den Antalya Zirvesi’ne ilişkin jet açıklama!
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Ukrayna-Türkiye-Rusya üçlü dışişleri bakanları toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Çin tarafının, toplantının Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne olumlu katkı sağlamasını ümit ettiğini belirtti.
YENİ AKİT ANKARA
Zirveye ilişkin TRT haber muhabirinin sorusunu yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin tarafının Ukrayna-Türkiye-Rusya üçlü dışişleri bakanları toplantısı da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna barışına çözüm arayan tüm diplomatik çabaları olumlu karşıladığını vurguladı.
En yüksek seviyeli görüşme
Bunun Rusya-Ukrayna çatışmasından bu yana gerçekleştirilen en yüksek seviyeli görüşme olduğuna dikkat çeken Zhao, ilgili tarafların karşılıklı saygı ilkesine dayanarak aynı yönde ilerleyip ciddiyetle müzakereyi yürütmesi arzusunu dile getirdi.