Çin’den AB’ye uyarı: Devasa sübvansiyon yok, teknoloji var

Ursula von der Leyen, “Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor. Çin elektrikli otomobillerinin fiyatları devasa devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızın işleyişini bozuyor” demişti.

Ursula von der Leyen’in açıklamasına, CCCEU’dan yanıt geldi. Açıklamada, Çin’in elektrikli otomobil sektöründe ve ilgili tedarik zincirinde faaliyet gösteren firmaların, Çin’in rekabet ortamı bir hayli fazla olan iç pazarında endüstriyel avantajlar elde ederek, tüketicilere yüksek kaliteli, ucuz ve farklı ihtiyaçları karşılayabilen elektrikli otomobiller sağladığı ve Çin menşeli elektrikli otomobillerin Avrupalılar dâhil olmak üzere, dünya genelindeki müşteriler arasında rağbet gördüğü belirtildi. Açıklamada bu avantajların “devasa sübvansiyon” ile oluşturulamayacağına işaret edildi.

Çin menşeli elektrikli otomobil zincirinin, Avrupa ve küresel otomotiv sektörüyle iyi bir iş birliği ilişkisini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada her bir elektrikli aracın dünyanın dört bir yanından on binlerce tedarikçilerin çabalarıyla üretildiği vurgulandı.

Açıklamada, AB’nin Çin menşeli otomobillerin AB’de satılmasını tek taraflı yollarla önlemek yerine Çin’in elektrikli otomotiv sektörünün gelişmesini nesnel bir şekilde değerlendirmesi gerektiği belirtildi. CCCEU açıklamasında, AB’nin Avrupa piyasasının açıklığını somut adımlar atarak yabancı firmalara adil ve ayrımcı olmayan bir ticari ortam sunması gerektiğini kaydetti. CCCEU, AB’nin yabancı firmaları sadece menşe kaynağı sebebiyle dışlamasının, Dünya Ticaret Örgütü’ne verilen sözlere de aykırı olacağına dikkat çekti.

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