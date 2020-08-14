Çin'de Uygur Türklerini satışa çıkardılar

Komünist Çin rejiminin cani uygulamaları son bulmuyor. Doğu Türkistan’da yıllardır Müslüman Türklere zulmeden Çin rejimi, asimilasyon çalışmalarına devam ediyor.

“Terörle mücade” yalanı altında Uygur Türklerinin hem dini hem de milli kimliğini yok etmeye çalışan komünist Çin rejimi, adeta işkence ederek masum insanları Çinlileştiriyor.

Köle ilanları kan dondurdu

Çin’de uygulanan asimilasyon politikası sonucu yeni kimlik kazandırılan gençlerin, internet üzerinden köle olarak satılıdığı ortaya çıktı. Çinlilerin verdiği ilanları paylaşan gazeteci Mehmet Ali Önel, “Haykırıyoruz! Doğu Türkistan’da soykırım var” ifadelerini kullandı.

Önel’in paylaştığı ilanlarda, çok sayıda “uygun fiyata” kölelerin olduğu ve en gencinin 16 yaşında olduğu belirtiliyor. İlanlarda, söz konusu işçilerin “anti terörizm uygulamasından geçtiği” belirtiliyor. Çinlilerin Uygur Türklerine yönelik asimilasyon çalışmalarını terörle mücadele kılıfı altında yaptığı biliniyor.